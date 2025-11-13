Çankırı'da Feci Ölüm! Halı Sıkma Makinesi Can Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Feci olay, Şabanözü ilçesindeki bir halı yıkama işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 25 yaşındaki Sümeyye Onay, makinenin iç kısmında temizlik yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle makineye kapıldı.

Durumu fark eden iş arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Sümeyye Onay’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayın kesin nedeninin öğrenilmesi için soruşturma açıldı.







Kaynak: DHA