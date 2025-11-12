Kağıthane'de Bir Binada Patlama! Nedeni Öğrenildi

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Yahya Kemal Mahallesi’nde bir binada patlama meydana geldi. İlk değerlendirmelere göre patlama doğalgaz kaynaklı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde şiddetli bir patlama sesi geldi. Patlama, saat 22.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle evin duvarı yıkıldı ve parçalar sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düştü.

1 HAFİF YARALI

Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangına müdahale ederek söndürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Patlamanın yaşandığı dairede bulunan S.T. (34), vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
S.T’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada “Yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, yaralanan kişi tedavi altına alınmıştır. Olayın kesin nedeni yapılacak inceleme sonucu belirlenecektir” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

