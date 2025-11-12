Anne ile Oğlunun Kaybında Sıcak Gelişme! Ölüm Nedeni Netleşiyor

Kastamonu’da 9 gün önce kaybolan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı’nın ölüm nedenleri netleşiyor. İlk verilere donarak öldüklerini gösteriyor.

Son Güncelleme:
Anne ile Oğlunun Kaybında Sıcak Gelişme! Ölüm Nedeni Netleşiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı’nın (5), Köseali köyü yakınlarında ormanlık alandaki dere yatağında ölü bulunmasına ilişkin soruşturmasını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri bölgede detaylı arama yaptı.

İLK TESPİTLER

Çalışmalar sırasında, Huriye Helvacı’ya ait kıyafetler cesedinden yaklaşık 15 metre uzaklıkta bulundu. İlk incelemelerde, kadının vücudunda delici, kesici alet ya da darp izi tespit edilmedi. Ekipler, hipotermi vakalarında kişilerin ölümden önce aşırı sıcaklık hissine kapılıp kıyafetlerini çıkarabildikleri olasılığını değerlendiriyor. Anne ve oğlunun kesin ölüm nedeni, Ankara’da yapılacak otopsi sonucuyla belirlenecek.

CEP TELEFONU BULUNAMADI

Bölgede yürütülen aramalarda Huriye Helvacı’nın çantasına da ulaşıldı; ancak cep telefonu bulunamadı. Ekiplerin cep telefonunu bulmak için çalışmaları devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı, 2 Kasım’da Bozkurt ilçe merkezindeki evlerinden ayrılmıştı. Anne ve oğlunun kaybolmasının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Dün yapılan aramalarda, çocuğun cesedi, Köseali köyü ormanlık arazisindeki şelale tabanında, annesinin cesedi ise yaklaşık 50 metre yukarısında bulunmuştu.

Anne ve Oğlu Sırra Kadem Bastı! Eşi Konuştu, Gizem DerinleştiAnne ve Oğlu Sırra Kadem Bastı! Eşi Konuştu, Gizem DerinleştiGüncel

Kastamonu’da Sır Kayıp! Anne ve Oğlu Nerede? Yeni Detaylar Ortaya ÇıktıKastamonu’da Sır Kayıp! Anne ve Oğlu Nerede? Yeni Detaylar Ortaya ÇıktıGüncel

3 Gündür Tek Bir İz Yok! Kadavra Köpekleriyle Arıyorlar: Anne Huriye ve Oğlu Osman Nerede?3 Gündür Tek Bir İz Yok! Kadavra Köpekleriyle Arıyorlar: Anne Huriye ve Oğlu Osman Nerede?Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Kastamonu
Son Güncelleme:
Antalya'da Vahşet! Polis Memuru, Eşini ve 2 Çocuğunu Öldürdü Antalya'da Vahşet! Polis Memuru, Eşini ve 2 Çocuğunu Öldürdü
Türk Müziği, Efsane Sesini Kaybetti... Muazzez Abacı Yaşamını Yitirdi! Muazzez Abacı Yaşamını Yitirdi!
Ordu'da Göçük Faciası! 75 Yaşındaki İşçinin Cesedine Ulaşıldı Ordu'da Göçük Faciası! 75 Yaşındaki İşçinin Cesedine Ulaşıldı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kültür Bakanlığı'ndan Muazzez Abacı İçin Başsağlığı Mesajı Kültür Bakanlığı'ndan Muazzez Abacı İçin Başsağlığı Mesajı
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Çifte Zam Hesabı: Maaşlar Baştan Hesaplandı! İşte Emekli ve Memur Maaşında Son Rakamlar SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Çifte Zam Hesabı: Maaşlar Baştan Hesaplandı! İşte Son Rakamlar
Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber! 81 İlde Geçerli: Ehliyeti Böyle Olanlara Para Ödenmeyecek Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber! 81 İlde Geçerli: Ehliyeti Böyle Olanlara Para Ödenmeyecek
Başsavcılıktan Yargıtay'a CHP Hakkında Bildirim Başsavcılıktan Yargıtay'a CHP Hakkında Bildirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Kiracıdan Ev Sahibine Herkesi Etkileyecek Değişiklik! Emlak Vergisinde Yeni Dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Kiracı ve Ev Sahibini Etkileyecek Karar! Emlak Vergisinde Yeni Dönem
MSB'den Açıklama Geldi: Yüreğimiz Yandı! Gürcistan’da Düşen Uçaktaki 20 Askerimiz Şehit Oldu Gürcistan’da Düşen Uçaktaki 20 Askerimiz Şehit Oldu