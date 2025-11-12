Hırsızları Uyardı, Silahla Vuruldu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 20.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar aldığı gerekçesiyle boşaltılan binaya, 2 şüpheli hırsızlık için girdi. Durumu fark eden çevre sakini Abdurrahman Yıldız, şüphelileri uyardı. Bu sırada site içerisinde kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında şüphelilerden biri tabancayla ateş etti, Yıldız’ın çenesine kurşun isabet etti.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Abdurrahman Yıldız, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldız’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA