Başsavcılıktan Özgür Özel'in 'intihar' İddiasına Yanıt

İstanbul Başsavcılığı, CHP lideri Özgür Özel’in "İBB soruşturmasındaki gizli tanık intihara kalkıştı" iddiasını yalanladı. Açıklamada, paylaşılan videonun başka bir vatandaşın intihar girişimine ait olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "İBB soruşturmalarında gizli tanık ‘Çınar’ intihara kalkıştı" iddiasını yalanladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özel ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in paylaştığı videonun, 26 Ağustos 2025’te adliyede yaşanan başka bir vatandaşın intihar girişimine ait olduğu belirtildi.

Açıklamada, olayın İBB soruşturmasında ifade veren ‘Çınar’ ve ‘İlke’ kod adlı gizli tanıklarla hiçbir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı. Her iki tanığın da ifadelerinin Kasım 2024’te alındığı hatırlatılarak, iddiaların 'dezenformasyon niteliğinde olduğu' ifade edildi.

