Dilovası'nda Günler Sonra Acı Haber Geldi! Yangın Faciasında Can Kaybı Yükseldi

Dilovası’ndaki kozmetik fabrika yangınında ağır yaralanan işçi Tuncay Yıldız günler sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Facianın bilançosu 7 can kaybına yükseldi.

Son Güncelleme:
Dilovası'nda Günler Sonra Acı Haber Geldi! Yangın Faciasında Can Kaybı Yükseldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım’da parfüm dolumu yapılan kozmetik fabrikasında meydana gelen yangına ilişkin acı bilanço büyüyor. Yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan işçi Tuncay Yıldız’dan günler sonra kötü haber geldi. Yıldız, yoğun bakımda sürdürülen tüm tedavilere rağmen yaşamını yitirdi. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

KAHREDEN HABER GELDİ

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan fabrikada çıkan yangın sonrası ağır yaralanan işçilerden biri olan Tuncay Yıldız, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda günlerdir süren müdahaleler sonuç vermedi ve Tuncay Yıldız hayatını kaybetti.

Yangında daha önce Tuğba Taşdemir (17), kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) yaşamını yitirmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşanmış, iş yeri sahibi K.O. hakkında arama kararı çıkarılmıştı. Para dolu çantayla kaçmaya çalışırken yakalanan K.O. ile birlikte gözaltına alınan 11 kişiden 7’si tutuklanmıştı. Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T., Zabıta Müdürü N.B. ve bazı zabıta personelleri de görevden uzaklaştırılmıştı.

Yetkililer soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtiyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Dilovası
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Balıkesir Sındırgı'da Deprem Hareketliliği Sürüyor Balıkesir'de Deprem Hareketliliği Sürüyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Çalışanına Vahşice Saldıran Bahadır Ünlü Tutuklandı! Çalışanına Vahşice Saldıran Bahadır Ünlü Tutuklandı!
ÇOK OKUNANLAR
Çalışanına Vahşice Saldıran Bahadır Ünlü Tutuklandı! Çalışanına Vahşice Saldıran Bahadır Ünlü Tutuklandı!
Yoğun Kar Yağışı Bölgede Hayatı Felç Etti! 3 İlde Ulaşım Tamamen Durdu Yoğun Kar Yağışı Bölgede Hayatı Felç Etti! 3 İlde Ulaşım Tamamen Durdu
Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat! Meteoroloji’den Flaş Uyarı: 17 İlde Sarı Kodlu Alarm Verildi Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat! Meteoroloji’den Flaş Uyarı: 17 İlde Sarı Kodlu Alarm Verildi
Galatasaray, Icardi'yle Yolları Ayırıyor mu? Karar Çıktı Aslan, Icardi'yle Yolları Ayırıyor mu? Karar Çıktı
Dilovası'nda Günler Sonra Acı Haber Geldi! Yangın Faciasında Can Kaybı Yükseldi Dilovası'nda Günler Sonra Acı Haber Geldi! Yangın Faciasında Can Kaybı Yükseldi