Dilovası'nda Günler Sonra Acı Haber Geldi! Yangın Faciasında Can Kaybı Yükseldi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım’da parfüm dolumu yapılan kozmetik fabrikasında meydana gelen yangına ilişkin acı bilanço büyüyor. Yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan işçi Tuncay Yıldız’dan günler sonra kötü haber geldi. Yıldız, yoğun bakımda sürdürülen tüm tedavilere rağmen yaşamını yitirdi. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

KAHREDEN HABER GELDİ

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan fabrikada çıkan yangın sonrası ağır yaralanan işçilerden biri olan Tuncay Yıldız, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda günlerdir süren müdahaleler sonuç vermedi ve Tuncay Yıldız hayatını kaybetti.

Yangında daha önce Tuğba Taşdemir (17), kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) yaşamını yitirmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşanmış, iş yeri sahibi K.O. hakkında arama kararı çıkarılmıştı. Para dolu çantayla kaçmaya çalışırken yakalanan K.O. ile birlikte gözaltına alınan 11 kişiden 7’si tutuklanmıştı. Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T., Zabıta Müdürü N.B. ve bazı zabıta personelleri de görevden uzaklaştırılmıştı.

Yetkililer soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtiyor.

Kaynak: AA