Hatay'da Yüksek Gerilim Hattında Patlama
Hatay’da orman yangını sırasında alevler arasında kalan yüksek gerilim hattında patlama meydana geldi. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Hatay’ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını sırasında yüksek gerilim hattının alevler arasında patlaması büyük paniğe yol açtı.
Karaali Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangını, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilirken, gece saatlerinde havadan müdahale durduruldu, ekipler karanlıkta karadan söndürme çalışmalarını sürdürdü.
YÜKSEK GERİLİM HATTINDA PATLAMA
Alahan Mahallesi'nde alevlerin sardığı yüksek gerilim hattı büyük bir gürültüyle patladı. Patlama anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı; trafodan çıkan ses adeta bomba etkisi yarattı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: