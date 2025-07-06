Turizm Cennetinde Firari Aslan Alarmı! 1 Kişiyi Hastanelik Etti, 2 Mahalle Diken Üstünde

Antalya’da hayvan parkından kaçan aslan, ortalığı birbirine kattı. Kaçarken bir kişiyi ağır yaralayan aslanı yakalama çalışmaları sürerken, bölgeye yaklaşılmaması için uyarı yapıldı.

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Antalya’nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi D-400 kara yolu kenarında yer alan 'Aslan Diyarı' adlı hayvan parkından kaçan 'Zeus' adlı erkek aslan korku yarattı.

Turizm Cennetinde Firari Aslan Alarmı! 1 Kişiyi Hastanelik Etti, 2 Mahalle Diken Üstünde - Resim : 1

Saat 02.00 sıralarında kafesinden çıkarak kaçan aslan, saat 05.00 sıralarında park alanına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta fıstık sulayan Süleyman Kır'a saldırdı.

1 KİŞİYİ AĞIR YARALADI

Ağır yaralanan 53 yaşındaki Süleyman Kır, hastanede tedavi altına alındı. Aslan’ın en son Ilıca ile Kumköy mahalleleri arasında, otellerin arka kısmında görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, aramalarını drone ile sürdürdü.

Turizm Cennetinde Firari Aslan Alarmı! 1 Kişiyi Hastanelik Etti, 2 Mahalle Diken Üstünde - Resim : 2

2 MAHALLEDE ALARM

Yetkililer, Ilıca ve Kumköy mahallelerinde yaşayanlara, bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Aslan Diyarı isimli parkta toplamda 30 aslanın olduğu öğrenildi.

'KAFASINI KALDIRIRKEN GÖRDÜM'

Aslanı yakalama çalışmaları sürerken, aslanı sabah saatlerinde gören Faruk Zeybek, şöyle konuştu: Saat iki buçuk, üç gibi siren sesi duydum. Polis ışıklarını görünce hırsız geldiğini düşündüm. Polis 'Aslan kaçmış, evden çıkmayın' dedi. Daha sonra aslanı şurada yatar pozisyonda kafasını kaldırırken gördüm. Aslanı görünce çok korktum, videoya kayıt altına aldım.

Kaynak: DHA

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