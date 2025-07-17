LGS'de 'Şaibe' Krizi Sonrası MEB'de Üst Düzey Değişiklik

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında, 544 okuldan 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Bu veriler beraberinde 'şaibe' iddialarını getirdi ve kamuoyu ile siyaset arenasında büyük tartışmalara neden oldu.

Katıldığı bir etkinlikte konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav güvenliğiyle ilgili iddialara sert tepki göstermiş ve "Çok özür diliyorum. Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar" demişti. Bakan Tekin'in bu açıklaması da tartışmanın bir başka boyutunu oluşturmuştu.

Son olarak Bakan Tekin, LGS soru kitapçıklarının erken paylaşılması iddiaları üzerine 29 kişi hakkında soruşturma başlattıklarını açıklamıştı. Başlatılan soruşturma sonrası bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nde üst düzey bir değişim yaşandı. Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nün sitesindeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı. LGS'deki 'şaibe' iddialarının ardından Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı. Yerine Prof. Dr. Ersin Karaman getirildi.

Kaynak: Haber Merkezi