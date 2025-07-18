Skandal Görüntü: Kahve Devinde ‘Hijyen’ Alarmı! Siparişin İçinden Çıkan Şoke Etti
Getir’den sipariş ettiği ‘Kahve Dünyası’ granolasında kurt bulan bir kullanıcı, durumu esprili bir dille sosyal medyada hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, kahve zincirine art arda tepkiler geldi.
Online market alışverişi yapan bir vatandaş, Getir uygulaması üzerinden sipariş ettiği Kahve Dünyası markalı granola ürününü açtığında karşılaştığı manzara karşısında adeta şoke oldu.
Granola paketinden kurt çıktığını gören kullanıcı, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Hem esprili hem de eleştirel bir dille yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcı, paylaşımına şu ifadeleri ekledi: ''Kahve Dünyası'na teşekkür ederim. Beni düşünmüşler ve granolama protein eklemişler. Hesabını nasıl vereceksiniz çok merak ediyorum.''
ÜRÜNÜ İADE ETTİ
Yaşanan durumun ardından kullanıcı, Getir'e durumu bildirerek iade talebinde bulunduğunu ve firmanın ürünü geri alarak süreci hızlıca tamamladığını aktardı.
KULLANICILARDAN BENZER PAYLAŞIMLAR GELDİ
Öte yandan gıda güvenliği konusunda tartışmaları yeniden alevlendiren olay sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı benzer deneyimlerini paylaşmaya başladı. Tüketiciler, özellikle paketli ürünlerin raf ömrü, saklama koşulları ve hijyen standartlarının sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini vurguladı.