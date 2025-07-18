Skandal Görüntü: Kahve Devinde ‘Hijyen’ Alarmı! Siparişin İçinden Çıkan Şoke Etti

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Online market alışverişi yapan bir vatandaş, Getir uygulaması üzerinden sipariş ettiği Kahve Dünyası markalı granola ürününü açtığında karşılaştığı manzara karşısında adeta şoke oldu.

Granola paketinden kurt çıktığını gören kullanıcı, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Hem esprili hem de eleştirel bir dille yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcı, paylaşımına şu ifadeleri ekledi: ''Kahve Dünyası'na teşekkür ederim. Beni düşünmüşler ve granolama protein eklemişler. Hesabını nasıl vereceksiniz çok merak ediyorum.''

ÜRÜNÜ İADE ETTİ

Yaşanan durumun ardından kullanıcı, Getir'e durumu bildirerek iade talebinde bulunduğunu ve firmanın ürünü geri alarak süreci hızlıca tamamladığını aktardı.

KULLANICILARDAN BENZER PAYLAŞIMLAR GELDİ

Öte yandan gıda güvenliği konusunda tartışmaları yeniden alevlendiren olay sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı benzer deneyimlerini paylaşmaya başladı. Tüketiciler, özellikle paketli ürünlerin raf ömrü, saklama koşulları ve hijyen standartlarının sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini vurguladı.