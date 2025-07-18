Gizli Nikah Yargıdan Döndü! İnan Kıraç'ın Evliliği İptal Edildi

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya'nın gizli nikahı yargıdan döndü. İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, Aralık 2024'te gerçekleşen evliliğin iptaline karar verdi.

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Gizli Nikah Yargıdan Döndü! İnan Kıraç'ın Evliliği İptal Edildi
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İş insanı İnan Kıraç'ın, evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyeti olmadığı gerekçesiyle evliliğinin iptaline ilişkin davanın duruşması Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde gerçekleşti. Duruşmaya, tarafların avukatları katıldı.

Hakimin önceki celselerde verdiği gizlilik kararı dolayısıyla duruşmaya basın mensupları alınmadı. Mahkeme, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile evliliğin iptaline karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek, evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı. Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre fiili ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, geçici olarak vasi atamıştı. Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde ise vasinin belirlenmesi için açılan davada karar verilerek kalıcı vasiler atanmıştı.

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Kaynak: AA

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