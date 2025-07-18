Çorlu'da Hırsızlık Operasyonu, 3 Tutuklama

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan 3 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. İlçe merkezinde iki ayrı gün iki adreste kapı kilitleri kırıldı. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine polis tarafından hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş Büro ekiplerinin titiz çalışması sonrası 3 şahıs yakalandı. Hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen Ö.A., A.K. ve M.N.A. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA