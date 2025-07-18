BEDAŞ ve AYEDAŞ Duyurdu: İstanbul'da 19 Temmuz'da 22 İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak

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İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakalarında hafta sonu elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 19 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla 22 ilçede planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında belirli saat aralıklarında enerji verilemeyeceğini duyurdu.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılan açıklamada, Arnavutköy, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Şişli, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu gibi birçok ilçede kesintilerin uygulanacağı belirtildi. Kesintiler, çoğunlukla altyapı yenileme, kablo bağlantısı, şebeke iyileştirme ve abone bağlantı çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.

EN UZUN KESİNTİ 8 SAAT SÜRECEK

Bazı bölgelerde kesinti süresi 2-3 saatle sınırlı tutulurken, özellikle büyük ölçekli bakım ve yenileme çalışmalarının yapılacağı mahallelerde kesintiler 8 saate kadar uzayabiliyor. Elektrik kesintisi yaşanacak mahalle, cadde ve sokaklar ile saat aralıklarına ilişkin detaylı bilgi, BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi internet sitelerinde yayımlandı.

Kaynak: Haber Merkezi