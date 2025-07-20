Bursa'da Feci Kaza! Kırmızı Işık İhlali Faciayı Getirdi: 8 Yaralı

Bursa'da kırmızı ışık ihlali ortalığı savaş alanına çevirdi. Gece yarısı meydana gelen feci kazada aynı araçta bulunan 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar arasında bir bebeğin de bulunduğu öğrenildi.

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Bursa'da Feci Kaza! Kırmızı Işık İhlali Faciayı Getirdi: 8 Yaralı
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Olay, saat 22.50 sularında Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Ankara Yolu Caddesi ile Yıldırım Beyazıt Caddesi kesişiminde yaşandı. İddiaya göre Mahmut H. yönetimindeki 16 BRU 215 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçerek kavşağa daldı. Bu sırada Muhammet S. idaresindeki 77 ABD 619 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, istinat duvarına çarparak durabildi.

Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Araç içinde bulunan sürücü Mahmut H. ile yanında bulunan Hediye H. ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan Nadiye A., Ayşegül A., Miray A., Nuriye Y., Büşra P. ve henüz bebek yaştaki Almira P. hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın yaşandığı kavşakta uzun süre trafik akışını kontrol altına aldı. Yapılan ilk incelemelerde, kazanın 16 BRU 215 plakalı otomobil sürücüsünün kırmızı ışık kuralını ihlal etmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Bursa'da Feci Kaza! Kırmızı Işık İhlali Faciayı Getirdi: 8 Yaralı Bursa'da Feci Kaza! Kırmızı Işık İhlali Faciayı Getirdi: 8 Yaralı