Türkiye'nin İlk Kadın Yarış Spikeriydi... Esen Gök Evinde Ölü Bulundu!

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök, Bakırköy'deki evinde ölü bulundu. Esen Gök'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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Türkiye'nin İlk Kadın Yarış Spikeriydi... Esen Gök Evinde Ölü Bulundu!
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Olay, saat 16.00 sıralarında Bakırköy'de Osmaniye Mahallesi Fildamı Sokağı'nda bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ten yaklaşık 2 gündür haber alamayan arkadaşları evine gitti fakat içeri giremedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gök'ün hayatından endişe eden arkadaşları polise ihbarda bulundu. Siteye gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla daireye girdi. Polis ekipleri, spiker Gök'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Yakınlarını yasa boğan ve yarışların sevilen ismi Esen Gök'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TAY TV'DEN AÇIKLAMA

Tay TV'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise, "Acımızın tarifi yok! Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri, çalışma arkadaşımız ve 'Hipodromdan Güne Bakış' programımızın sunucusu Esen Gök'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesi başta olmak üzere at yarışı camiasına, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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