Kahreden Manzara! Uyuşturucu Kabusu Sokakları Sardı: Gençler Baygın Halde Görüntülendi

Batman'da uyuşturucu kullandığı iddia edilen gençler, baygın halde sokak ve parklarda bulundu. Yetkililer tarafından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüler endişe yarattı.

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Batman'ın Seyitler Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullandıkları öne sürülen gençlerin baygın halde park ve caddelerde yere yığıldığı görüntüler, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

'GENÇLER GÖZ GÖRE GÖRE ERİYOR'

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, gençlerin hareketsiz şekilde yattığı anlar yer aldı. Mahalleli, son zamanlarda artan bu tür olaylardan dolayı endişeli olduklarını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulunmasını talep etti. Uyuşturucuya karşı denetimlerin artırılmasını isteyen vatandaşlar, "Artık çocuklarımızı sokağa çıkaramaz hale geldik. Gençler göz göre göre eriyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Yetkililer tarafından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, mahallede benzer vakaların daha önce de yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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