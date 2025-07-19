Bahçeli'den Altan Öymen İçin Taziye Mesajı

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CHP'nin eski genel başkanlarından, gazeteci ve siyasetçi Altan Öymen 93 yaşında hayatını kaybetti. Öymen'in, üç gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ve entübe edildiği belirtildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mehmet Altan Öymen için taziye mesajı yayımladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, Gazeteci-Yazar Sayın Mehmet Altan Öymen’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Altan’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; acılı ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah."

Kaynak: Haber Merkezi