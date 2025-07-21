Katledilen İlayda’nın Yürek Yakan Kaçış Planı! Annesi Feryat Ederek Anlattı… Hayatta Kalabilmek İçin İl İl Gezmiş

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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 15 Temmuz’da 22 yaşındaki İlayda Alkaş, annesi ve kız kardeşiyle evlerinin bulunduğu binaya girmek istediği sırada, dini nikah kıyıp daha sonra ayrıldığı C.A. tarafından tabanca ile vurularak katledildi.

İL İLİ KAÇMIŞLAR

C.A.’nın yakalanması için çalışmalar sürerken, İlayda Alkaş'ın annesi Hülya Alkaş’ın açıklamaları kahretti. Acılı anne kızı ile il il kaçtıklarını şöyle anlattı: Kızım bana kendisini kurtarmamı, bu şehirden gitmek istediğini söyledi. Taksiyle Batman'a gittik. Batman'dan uçakla İzmir'e gittik. İzmir'de 20 gün kaldık. 20 gün kaldıktan sonra kızım dedi ki 'Anne Antalya'ya gidelim.' Antalya'da da kaldık. Bunlar sürekli İlayda'yı arayıp, ölümle tehdit ediyorlardı.

'EVLERİNDE, TAVANLARINDA SİLAH DOLU'

Kızının 7 ay boyunca şiddet gördüğünü belirten anne Alkaş, şöyle konuştu:

İlayda'm katili ile 2024 yılı Ekim ayında tanıştı, kasım ayında da evlendi. Resmi nikah yapmadılar. Kızım beni arayıp, 'ben o evde şiddet görüyorum. Benim adıma bankaları patlatmak istiyorlar. Bunlar silah kaçakçısı. Anne evlerinde, tavanlarında silah doludur. Bunların kokain tezgahları var. Anne lütfen gel, beni kurtar' dedi. Ben de kızımı sivil polis arkadaşlarla gidip getirdim. 5 gün kadın sığınma evinde kaldık. 7 ay boyunca kızım o evde hapisteymiş gibi yaşadı. Kızımı hiçbir şekilde dışarıya çıkarmamıştı. Kızımı kapıya ve pencereye bile çıkarmamışlar. Kızım o evde kölelik hayatı, hizmetçilik hayatı yaşadı.

'BABASI DA SORUMLUDUR'

Eşi M.A.’nın da kızının ölümünden sorumlu olduğunu vurgulayan anne Alkaş, “Mayıs ayında gece saat 01.00 civarıydı. Kapım çalındı. Bir baktım İlayda ve babası. İlayda'nın gözü mosmor, yüzü şiş içindeydi. Ne olduğunu sorunca babası, İlayda'nın kendi kendini dövdüğünü söyledi. Ben de 'kendini nasıl döver, öyle bir şey nasıl olur' dedim. Eşim çıkınca, kızım bana kaynanasının şekerliği kafasında kırdığını, görümcesi ve eşinin öldüresiye tekme tokatla dövdüğünü söyledi. İlayda, o esnada babasının orada olduğunu ve 4'üncü kattan atlamaya çalıştığını, babasından kendisini kurtarmasını istediğini söylemiş. Fakat babası, kızıma 'kendini aşağı at' demiş. Babası onu dövdükleri zaman bile 'ben karışmıyorum, ben ilgilenmiyorum. Öldürüyorsanız öldürün' demiş. Kızımın ölümünden babası da sorumludur” dedi.

'KANLAR İÇİNDEYDİ, ONU KATLETTİ'

Kızının 2 aylık hamileyken düşük yaptığını da söyleyen Alkaş, şunları anlattı:

Darbetmeleri sonucu kızım düşük yaptı. Çünkü benim kızımı korkutmuşlardı. 'Senin ağabeyini, kız kardeşini ve anneni öldüreceğiz. Biz Antalya'dan 1 ay önce geldik ve kızım özgürlüğüne kavuşmuştu. Kızım bana olay günü, 'Gazi Köşkü'ne götür' dedi. Biz takip edildiğimizi bilmiyorduk. Bilsem hiç dışarı çıkarır mıydım? Gazi Köşkü'ne gittik. Doğum günü kutlamasıydı. Ben, kızım, M.A. ve İlayda gittik. Sonra oradan döndük. Taksi binanın önüne değil, yan tarafında durdu. Yan tarafında durduktan sonra biz binanın içine girdik. Silah sesleri binamızın içinde de yankılandı. Peş peşe değil, çok ateş etti. Ondan sonra ben de yere düştüm. Diğer kızım da merdivenden çıkıyor, ona da sıkmış. Benim İlayda'm yerdeydi, kanlar içindeydi. C.A. onu katletti.

'BENİM VE ANNEMİN CAN GÜVENLİĞİ YOK'

İlayda'nın kız kardeşi M.A. ise şöyle konuştu: Adli Tıp Kurumu'na giderken babamın ailesi beni darbetti. Acımız yeniydi. Ben ablamın cenazesini bile göremedim. Babamın ailesi hakkında da soruşturma açılsın. Babama soruşturma açılsın. Sesimizi duyun, o caniye müebbet verilsin. Şu an benim ve annemin can güvenliği yok. Adam, ablamı öldürmeden sürekli, 'anneni ve kız kardeşlerini öldürürüz' diye tehdit ediyordu. Şu an katil etrafta geziyor. Biz evimize gidemiyoruz. Bizi evimizden ettiler. Zaten bir daha Diyarbakır'a gidemeyeceğiz.

Kaynak: DHA