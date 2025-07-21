Göle Düşen Gençten Acı Haber

Bolu’da 18 yaşındaki Furkan Özdemir, kayıkla gezdiği gölette suya düşerek can verdi. Sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan genç, ailesi ve köy halkını yasa boğdu. Babanın feryadı yürekleri dağladı.

Göle Düşen Gençten Acı Haber
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Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesindeki Karamurat Göleti’nde kaybolan 18 yaşındaki Furkan Özdemir’in cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşıldı. Genç, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte gölete gelerek kayıkla suya açılmış, kayığın su alması sonucu göle düşerek gözden kaybolmuştu. Olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Arama çalışmaları gece karanlığı nedeniyle durdurulurken, sabah saatlerinde yeniden başlayan aramalarda jandarma arama kurtarma ekipleri Furkan'ın cansız bedenine ulaştı. Göletten çıkarılan cenaze otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Acı haberi alan aile, sabaha kadar gölet kenarından ayrılmadı.

Evladının ölüm haberini alan baba Yasin Özdemir’in feryadı yürekleri dağladı. “Allah’ım bu nasıl bir acı. Bir tane oğlum vardı” sözleriyle yıkılan baba, çevredekileri gözyaşlarına boğdu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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