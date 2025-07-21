Van’da Gümrük Kaçakçılığı Operasyonu: 32 Kişi Yakalandı

Van’da jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van’da Gümrük Kaçakçılığı Operasyonu: 32 Kişi Yakalandı
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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde 22 olayda 32 kişinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan aramalarda 2 bin 912 paket kaçak sigara, 3 adet cep telefonu, 24 adet elektronik sigara, 19 adet kulaklık, 10 adet tarihi eser, 4 adet dedektör, 27 kilogram çay, 272 adet çanta, 82 adet cüzdan, 8 adet kol saati, 9 adet ısıtıcı, 24 adet çaydanlık, 4 adet kahve öğütücü, 3 adet fincan takımı, 14 adet blender, 30 adet termos, 2 adet adaptör, 3 adet el feneri, 9 adet mutfak robotu, 11 adet ayakkabı, 24 adet anahtar seti ve 6 adet müzikli lamba ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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