Van’da Gümrük Kaçakçılığı Operasyonu: 32 Kişi Yakalandı
Van’da jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde 22 olayda 32 kişinin yakalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Yapılan aramalarda 2 bin 912 paket kaçak sigara, 3 adet cep telefonu, 24 adet elektronik sigara, 19 adet kulaklık, 10 adet tarihi eser, 4 adet dedektör, 27 kilogram çay, 272 adet çanta, 82 adet cüzdan, 8 adet kol saati, 9 adet ısıtıcı, 24 adet çaydanlık, 4 adet kahve öğütücü, 3 adet fincan takımı, 14 adet blender, 30 adet termos, 2 adet adaptör, 3 adet el feneri, 9 adet mutfak robotu, 11 adet ayakkabı, 24 adet anahtar seti ve 6 adet müzikli lamba ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
Kaynak: İHA