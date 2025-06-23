Çağlayan Adliyesi Karıştı! Polisten Avukatlara Müdahale

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23 Mart’ta tutuklanan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun ardından, avukatı Mehmet Pehlivan’ın da gözaltına alınıp tutuklanması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Karar, yalnızca muhalefet cephesinde değil, hukukçular arasında da sert eleştirilerin hedefi oldu. Pehlivan’ın tutuklanmasına tepki gösteren yüzlerce avukat, bugün Çağlayan Adliyesi’nde bir araya geldi.

'HAK, HUKUK, ADALET' SLOGANLARI ATILDI

Avukatlar, "savunmayı savunmak" adına İstanbul Barosu’na yürüyüş kararı aldı. Eylem öncesinde adliye içinde toplanan kalabalık, “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı.

ADLİYEDE GERGİNLİK

Yürüyüşe geçilmeden önce avukatlar, adliye önünde kısa bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından avukatlar, İstanbul Barosu'na yürümek üzere harekete geçti. Ancak adliye önünde polis tarafından kurulan barikat, yürüyüşü engelledi. Avukatlar ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi