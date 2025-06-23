Çağlayan Adliyesi Karıştı! Polisten Avukatlara Müdahale

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ardından avukatı Mehmet Pehlivan'ın da tutuklanması, hukuk camiasında büyük tepki topladı. Çağlayan Adliyesi’nde toplanan yüzlerce avukat, “Hak, hukuk, adalet” sloganları eşliğinde İstanbul Barosu’na yürümek istedi. Ancak polis barikatı, yürüyüşe izin vermedi.

Son Güncelleme:
Çağlayan Adliyesi Karıştı! Polisten Avukatlara Müdahale
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

23 Mart’ta tutuklanan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun ardından, avukatı Mehmet Pehlivan’ın da gözaltına alınıp tutuklanması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Karar, yalnızca muhalefet cephesinde değil, hukukçular arasında da sert eleştirilerin hedefi oldu. Pehlivan’ın tutuklanmasına tepki gösteren yüzlerce avukat, bugün Çağlayan Adliyesi’nde bir araya geldi.

Çağlayan Adliyesi Karıştı! Polisten Avukatlara Müdahale - Resim : 1

'HAK, HUKUK, ADALET' SLOGANLARI ATILDI

Avukatlar, "savunmayı savunmak" adına İstanbul Barosu’na yürüyüş kararı aldı. Eylem öncesinde adliye içinde toplanan kalabalık, “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı.

ADLİYEDE GERGİNLİK

Yürüyüşe geçilmeden önce avukatlar, adliye önünde kısa bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından avukatlar, İstanbul Barosu'na yürümek üzere harekete geçti. Ancak adliye önünde polis tarafından kurulan barikat, yürüyüşü engelledi. Avukatlar ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Mehmet Pehlivan TutuklandıEkrem İmamoğlu'nun Avukatı Mehmet Pehlivan TutuklandıSiyaset
İmamoğlu'nun Avukatının Avukatına da Gözaltıİmamoğlu'nun Avukatının Avukatına da GözaltıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Çağlayan Adliyesi Avukat
Son Güncelleme:
Aşk Hayatında Yanlış Seçimlere Düşen 6 Burç Aşk Hayatında Yanlış Seçimlere Düşen 6 Burç
Nükleer Sızıntı Tehlikesi... Türkiye'yi Nasıl Etkiler? Uzmanından Açıklama Nükleer Sızıntı Tehlikesi... Türkiye'yi Nasıl Etkiler?
Şeker Gibi Karpuzu Anlamanın Yolu Bu Kadar Basitmiş! Adanalılar Meğer Bu Tatkiği Uyguluyormuş Şeker Gibi Karpuzu Anlamanın Yolu Bu Kadar Basitmiş! Adanalılar Meğer Bu Tatkiği Uyguluyormuş
Meteoroloji'den Uyarı: Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor, Bazı Bölgelerde Sağanak Bekleniyor Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor, Bazı Bölgelerde Sağanak Bekleniyor
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Renkleri Ne Anlama Geliyor? Mavi ve Kırmızı Tapu Arasındaki Farklar Nelerdir? Tapu Renkleri Ne Anlama Geliyor? Mavi ve Kırmızı Tapu Arasındaki Farklar Nelerdir?
22 Yaşında Kendi İşini Kurdu Şimdi Taleplere Yetişemiyor 22 Yaşında Kendi İşini Kurdu Şimdi Taleplere Yetişemiyor
Tütünden En Fazla Gelir Elde Eden Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Tütünden En Fazla Gelir Elde Eden Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Dövülerek Yapılıyor Sakız Gibi Uzuyor: Tam 12 Saat Pişiyor, Yiyen Bağımlısı Oluyor Dövülerek Yapılıyor Sakız Gibi Uzuyor: Tam 12 Saat Pişiyor, Yiyen Bağımlısı Oluyor
Ülkelerin İHA ve SİHA Gücü Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Ülkelerin İHA ve SİHA Gücü Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı