Çağlayan Adliyesi Karıştı! Polisten Avukatlara Müdahale
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ardından avukatı Mehmet Pehlivan'ın da tutuklanması, hukuk camiasında büyük tepki topladı. Çağlayan Adliyesi’nde toplanan yüzlerce avukat, “Hak, hukuk, adalet” sloganları eşliğinde İstanbul Barosu’na yürümek istedi. Ancak polis barikatı, yürüyüşe izin vermedi.
23 Mart’ta tutuklanan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun ardından, avukatı Mehmet Pehlivan’ın da gözaltına alınıp tutuklanması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Karar, yalnızca muhalefet cephesinde değil, hukukçular arasında da sert eleştirilerin hedefi oldu. Pehlivan’ın tutuklanmasına tepki gösteren yüzlerce avukat, bugün Çağlayan Adliyesi’nde bir araya geldi.
'HAK, HUKUK, ADALET' SLOGANLARI ATILDI
Avukatlar, "savunmayı savunmak" adına İstanbul Barosu’na yürüyüş kararı aldı. Eylem öncesinde adliye içinde toplanan kalabalık, “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı.
ADLİYEDE GERGİNLİK
Yürüyüşe geçilmeden önce avukatlar, adliye önünde kısa bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından avukatlar, İstanbul Barosu'na yürümek üzere harekete geçti. Ancak adliye önünde polis tarafından kurulan barikat, yürüyüşü engelledi. Avukatlar ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi