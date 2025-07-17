CHP'li Umut Akdoğan'dan 'Beyaz Toros' Tepkisi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan TBMM'de açıklamalarda bulundu. Akdoğan, "beyaz Toros direksiyonu" ile kürsüye çıktı.

Akdoğan, TBMM kürsüsünden şöyle seslendi:

"Bu direksiyon TOGG'un değil Torosun direksiyonu, Renault Torosun direksiyonu, bir beyaz Toros direksiyonu. Bunu alırken hurdacıya sordum, 'Kaç model?' dedim. '90 ile 94 arasındaki Toroslar böyle çıktı' dedi. 'Hah, tam da bu lazım, tam da bu model lazım' dedim. Bu beyaz Toros direksiyonu, bu memleketin, milletin utancı. Bu, ölüm demek; bu, işkence demek; bu, vicdansızlık demek; bu, gece yarısı alıp götürülmek demek; bu, bir daha bulunamamak demek."

'HSK GÖREVİNİ YAPMALI'

HSK'yı göreve davet eden Akdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada bu beyaz Toroslara son verildiğini söyledi ancak bir savcının masasının üstünde bir beyaz Toros maketi çıktı. O savcı küçük aklıyla bizi tehdit ediyor, bize diyor ki 'Sizi de bir sabah alabilirim, sizi de bir sabah götürebilirim.' İşte, masasının üstüne beyaz Toros koyan savcı Toros kafalıdır. Sayın Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanının HSK Başkanı olan Bakanına buradan sesleniyorum: Söylediğiniz doğrudur, destekliyorum, beyaz Toroslar bir daha sokakta gözükmemelidir ama beyaz Toros'u masasının üstüne koyan savcı bir gün daha orada oturmamalı, derhal HSK görevini yapmalı.

Cezaevlerinde, gerekçesiz, tutukluları sürgün eden yetkililer 'beyaz Toros kafalı'dır. Savaş suçlusu gibi Emniyette gözaltındaki arkadaşlarımızı kayda alan, filmini çekenler 'Toros kafalı'dır. Lekelenmeme hakkı nedir bilmeyenler, masumiyet karinesi nedir bilmeyenler 'Toros kafalı'dır. Kocasını cezaevinden ifade vermeye götürürken aynı saatlerde karısını gözaltına alıp kocasına 'İstediğimiz ifadeyi vermek zorundasın. Karın şu saatlerde gözaltında, kardeşinin de nerede olduğunu biliyoruz' diyen kafalar bugün görev başındadır ve bunlar 'Toros kafalı'dır. Çocuk, kardeş, eş bilmeden istedikleri ifadeyi alabilmek için şantaj yapanlar 'Toros kafalı'dır."

MURAT ÇALIK TEPKİSİ

Akdoğan, kanser hastası Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın hala tutuklu olmasına da tepki gösterdi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile savcı arasında mahkemede geçen diyalogu hatırlatan Akdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bana bakarak konuşma." diye İmamoğlu'nu tehdit etmeye çalışanlar 'Toros kafalı'lardır. Delilden şüpheliye gidilirken -normali budur- şüphelileri kendi kafalarına göre bulup onlara delil uydurmaya çalışanlar 'Toros kafalı'dır. Murat Çalık kanser hastasıdır, cezaevindeyken ameliyat olmuştur, anjiyo olmuştur. İzmir'deki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'Evet, cezaevinde yatması uygun değil' demiştir. Buna rağmen, gecenin üçünde yatağından kaldırıp 'Seni İstanbul'a, adli tıbba götüreceğiz' diyenler, orada bile kelepçesini sökmeyenler 'Toros kafalı'dır. Bir saatlik ifadeyi dört günde alan ve Vatan Emniyet'ten yeni bir Diyarbakır Cezaevi yaratmaya çalışanlar 'Toros kafalı'dır. Hepsine lanet olsun, onları görevde tutanlara da yazıklar olsun."

Kaynak: Haber Merkezi