Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel Yangınından Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntüler, facia anlarında yaşanan panik ve insanların hayatta kalma mücadelesi açıkça görülüyor.

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Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel Yangınından Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
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Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangına dair otelin dış cephesi, mutfak, personel katı ve resepsiyon bölgesini gösteren kameralardan alınan yeni kayıtlar ortaya çıktı.

Kamera kayıtlarında, otel çalışanlarının yangını fark ettikleri anda yaşadığı panik, alevlerin hızla yayılması ve yoğun duman altında insanların tahliye çabaları yer alıyor. Mutfak bölümünde başlayan yangını gören bazı çalışanların, söndürme tüpünü kullanmak yerine hızla uzaklaşmaları dikkat çekiyor. Alevlerin hızla büyümesiyle mutfak kısa sürede yoğun dumana teslim oluyor.

KAÇMAYA ÇALIŞTIKLARI ANLAR KAMERADA

Oteli çevreleyen farklı açılardan kaydedilen görüntülerde, ana girişten insanların dışarı çıkmaları, bazı müşterilerin sundurmaya dayanan bir merdiven aracılığıyla tahliye edilmesi ve camlardan inerek kaçmaya çalışanların yaşadıkları anbean kaydedildi.

Otopark bölgesini gösteren bir başka kamera kaydında, bazı müşterilerin pencerelerden çarşaf sarkıtarak inmeye çalıştığı, bu sırada bir kişinin yere düştüğü görülüyor.

ART ARDA TELEFON GÖRÜŞMELERİ YAPMIŞLAR

Binanın arka cephesine ait görüntülerde ise, şov alanından yükselen alev ve dumanlar, dışarı kaçan insanların kayarak düşmesi ve cep telefonlarıyla yakınlarını arayarak yardım istemeleri yer alıyor. Ayrıca lobideki görüntülerde, mutfaktan çıkan bir çalışanın resepsiyon görevlisine telaş içinde bilgi verdiği, ardından personelin telefon görüşmeleri yaptığı ve kısa sürede binayı terk ettiği kayıtlara yansıdı. Yoğun dumanın kısa sürede lobi ve giriş alanını kapladığı görülüyor.

Personel katına ait görüntülerde ise, dumanın etkisiyle bir dolap kapağının kendiliğinden açıldığı, dumanın koridorlara yayıldığı ve çalışanların bölgeden hızla uzaklaştığı anlar yer alıyor.

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Kaynak: AA

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