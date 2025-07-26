Tehlike Büyüyor: Türkiye'den Avrupa'ya Giden Armutlarda Pestisit Alarmı!

Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen gıda ürünlerindeki tehlike büyüyor. Son olarak Almanya'ya gönderilen armutlarda insan sağlığına ciddi tehlike oluşturan bir pestisit türü tespit edildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Tehlike Büyüyor: Türkiye'den Avrupa'ya Giden Armutlarda Pestisit Alarmı!
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Türkiye'de gıda güvenliğine yönelik korkular, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşaat listeleri ve Avrupa'ya ihraç edilen gıda ürünlerinin geri gönderilmesiyle daha da katlandı. Avrupa Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yer alan bildirimler, Türkiye'den gönderilen pek çok ürün için alarm veriyor.

Son olarak RASFF'taki 24 Temmuz 2025 tarihli bildirime göre; Türkiye'nin ihraç ettiği armutlar için de tehlike uyarısı yapıldı. Söz konusu armutların, gönderildiği Almanya tarafından "tiakloprid" tespit edildiği gerekçesiyle tüketilmemesi gerektiğine karar verildi. Yapılan bildirimle, bu armutların artık pazarda yer almadığı belirtildi.

Tehlike Büyüyor: Türkiye'den Avrupa'ya Giden Armutlarda Pestisit Alarmı! - Resim : 1

Bahsedilen risk durumu "ciddi" olarak tanımlanırken, Almanya vatandaşlarına Türkiye'den ihraç edilen bu armutları tüketmeme yönünde uyarıda bulunuldu. Tehlikenin rutin piyasa kontrolü sırasında fark edildiği bildirildi.

TIAKLOPRID NEDİR?

Tiakloprid, neonikotinoid sınıfının böceklere karşı kullanılan bir pestisit türüdür. Etki mekanizması diğer neonikotinoidlere benzer ve böceğin sinir sisteminin bozulmasını içerir. Bu maddenin insan sağlığına büyük risk oluşturması nedeniyle insanların tükettiği ürünlerde kesinlikle bulunmaması gerekir.

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