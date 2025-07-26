Ünlü Oyuncu Meral Kaplan Dolandırıcılık Soruşturmasında Gözaltına Alındı

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Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran E.Y. adlı vatandaş, kendisini bir vakıf yöneticisi olarak tanıtan S.Ö. ile Arnavutköy’deki bir arsanın satışı için anlaşma sağladığını belirtti. Satış işlemlerinin farklı tarihlerde yapılacağı söylenerek E.Y.’den toplam 23 milyon lira alındı. Ancak satış bir türlü gerçekleşmeyince dolandırıldığını fark eden mağdur, S.Ö. ve ona yardım eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yürütülen soruşturma kapsamında S.Ö. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen D.Ö. (28), A.Ş. (38), N.T. (45) ve M.D. (26) adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte iki ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi de ele geçirildi.

KAPLAN’IN HESABINA PARA AKTARILMIŞ

Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemede, mağdurdan alınan paranın bir kısmının Meral Kaplan’ın banka hesabına aktarıldığı tespit edildi. Bu gelişmenin ardından gözaltına alınan 41 yaşındaki oyuncu, ifadesinde suçlamaları reddederek söz konusu paranın hesabına bir arkadaşı tarafından gönderildiğini savundu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. S.Ö., D.Ö. ve A.Ş., dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oyuncu Meral Kaplan ile diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA