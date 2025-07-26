Ünlü Oyuncu Meral Kaplan Dolandırıcılık Soruşturmasında Gözaltına Alındı

İstanbul Arnavutköy’de gerçekleştiği iddia edilen 23 milyon liralık arsa dolandırıcılığına ilişkin yürütülen soruşturmada, oyuncu Meral Kaplan da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Sahte belgelerle arsa satışı vaadinde bulunan ve bu yolla milyonlarca lira topladığı öne sürülen 5 kişilik şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan Kaplan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ünlü Oyuncu Meral Kaplan Dolandırıcılık Soruşturmasında Gözaltına Alındı
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Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran E.Y. adlı vatandaş, kendisini bir vakıf yöneticisi olarak tanıtan S.Ö. ile Arnavutköy’deki bir arsanın satışı için anlaşma sağladığını belirtti. Satış işlemlerinin farklı tarihlerde yapılacağı söylenerek E.Y.’den toplam 23 milyon lira alındı. Ancak satış bir türlü gerçekleşmeyince dolandırıldığını fark eden mağdur, S.Ö. ve ona yardım eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yürütülen soruşturma kapsamında S.Ö. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen D.Ö. (28), A.Ş. (38), N.T. (45) ve M.D. (26) adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte iki ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi de ele geçirildi.

Ünlü Oyuncu Meral Kaplan Dolandırıcılık Soruşturmasında Gözaltına Alındı - Resim : 1

KAPLAN’IN HESABINA PARA AKTARILMIŞ

Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemede, mağdurdan alınan paranın bir kısmının Meral Kaplan’ın banka hesabına aktarıldığı tespit edildi. Bu gelişmenin ardından gözaltına alınan 41 yaşındaki oyuncu, ifadesinde suçlamaları reddederek söz konusu paranın hesabına bir arkadaşı tarafından gönderildiğini savundu.

Ünlü Oyuncu Meral Kaplan Dolandırıcılık Soruşturmasında Gözaltına Alındı - Resim : 2

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. S.Ö., D.Ö. ve A.Ş., dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oyuncu Meral Kaplan ile diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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