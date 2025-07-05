Şehit Orman İşçisi Ragıp Şahin Son Yolculuğuna Uğurlandı: Cumhurbaşkanı'ndan Başsağlığı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Beydağ Orman İşletme Şefliği personeli Ragıp Şahin (45), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Evli ve iki çocuk babası olan Ragıp Şahin için memleketi Kiraz ilçesinin Çatak Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Valisi Süleyman Elban, şehidin eşi Nazire Şahin, çocukları Emir ve Sude Şahin ile çok sayıda meslektaşı katıldı.

Törende şehidin özgeçmişi okunurken, ailesi tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazının ardından Ragıp Şahin'in naaşı Çatak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ragıp Şahin'in vefatı üzerine ailesine bir başsağlığı mesajı göndererek, Şahin'in fedakârlığını ve kahramanlığını takdirle andığını belirtti. Başkan Erdoğan, mesajında Şahin'in ailesine ve tüm ormancılık camiasına sabır ve metanet diledi.

Kaynak: AA-DHA