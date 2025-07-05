Balıkesir'de Feci Kaza! Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı

Balıkesir'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

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Balıkesir'de Feci Kaza! Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı
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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde Ş.Y. (65) idaresindeki 10 D 2736 plakalı kamyonet, Akçal Mahallesi'nde karşı yönden gelen M.A'nın (71) kullandığı 10 HV 664 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden M.A. ile araçlardaki Ü.A. (65), M.C. (75), F.N. (25), A.G.E. (9) ve M.E. (6) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ü.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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