Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg T10F'ye İlk Test Sürüşü: Sedan Model Yola Çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un merakla beklenen sedan modeli T10F'nin test sürüşünü gerçekleştirdi. İstanbul'daki sürüşe iş dünyasının önde gelen isimleri de eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un merakla beklenen sedan modeli T10F'nin test sürüşünü gerçekleştirdi. İstanbul'daki sürüşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iş dünyasından önemli isimler eşlik etti.
T10F modelini yakından inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracın teknik özellikleri ve üretim süreci hakkında detaylı bilgi aldı.
Test sürüşü sırasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da hazır bulundu.
Katılımcılar, T10F modeli önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA