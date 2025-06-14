Türk Malı Salamura Yaprakların Satışı Yasaklandı! Marketlerden Toplatılıyor

Almanya’da satılan bir Türk salamura yaprak markasında yasal sınırları aşan tarım ilacı kalıntısı bulundu. Ürün tüketicilerden geri çağrıldı.

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Türk Malı Salamura Yaprakların Satışı Yasaklandı! Marketlerden Toplatılıyor
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Almanya'da gıda güvenliği otoriteleri, Türk menşeli salamura asma yaprağı ürününde sağlığa zararlı seviyede pestisit (tarım ilacı kalıntısı) tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bu kapsamda, Suntat Tokat Erbağ Yaprağı – Weinblätter adlı 400 gramlık ürünün market raflarından toplatılmasına karar verildi.

SAĞLIK RİSKİ TAŞIYOR

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, üründe tespit edilen pestisit miktarının yasal sınırların oldukça üzerinde olduğu ve özellikle uzun süreli tüketim durumunda sindirim, sinir ve bağışıklık sistemi üzerinde zararlı etkiler doğurabileceği belirtildi.

Türk Malı Salamura Yaprakların Satışı Yasaklandı! Marketlerden Toplatılıyor - Resim : 1

TÜKETİCİLERE İADE ÇAĞRISI

Ürünü Almanya'ya ithal eden BLG Kardeşler GmbH firması, söz konusu salamura yaprakların satıştan çekildiğini duyurdu. Ancak firma, ürünün satışa sunulduğu mağazalara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı. Tüketicilerden ise bu ürünü kesinlikle tüketmemeleri ve satın aldıkları noktalara giderek iade etmeleri istendi.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün adı: Suntat Tokat Erbağ Yaprağı – Weinblätter

Ambalaj: 400 gram

Parti numarası: LS0201/25

Son tüketim tarihi: 01.2027

Dağıtıcı: BLG Kardeşler GmbH, Almanya

Kaynak: Haber Merkezi

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