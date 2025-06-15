TürkTraktör'de Yeni Dönem! Artık Tamamen Bedava

Türkiye otomotiv sanayisinin en köklü üreticisi TürkTraktör, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda dikkat çeken bir projeyi daha hayata geçirdi. Şirket, Ankara’daki fabrikasının enerji ihtiyacını tamamen karşılayacak Güneş Enerjisi Santrali’ni (GES) Sivas’ta devreye aldı.

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TürkTraktör'de Yeni Dönem! Artık Tamamen Bedava
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Toplam 7,8 milyon Euro’luk yatırımla kurulan ve Entek Elektrik tarafından mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) hizmetleri üstlenilen 13 MWe gücündeki GES, yıllık 22.537 MWh enerji üretim kapasitesine sahip. Yaklaşık 19 hektarlık alanda kurulan tesis, Ankara’daki fabrikanın elektrik ihtiyacının tamamını tek başına karşılayabilecek kapasitede.

“ÇEVRESEL ETKİMİZİ AZALTMAK EN TEMEL ÖNCELİĞİMİZ”

TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, hayata geçirilen bu yatırımı şirketin çevre odaklı yaklaşımının önemli bir adımı olarak değerlendirdi. Séjourné, “Sürdürülebilirlik, TürkTraktör’ün temel önceliklerinden biri. ‘Geleceğe Hazırlar’ hedefimiz doğrultusunda sadece ürünlerimizde değil, tüm operasyonel süreçlerimizde çevresel etkimizi en aza indirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

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“ANKARA FABRİKAMIZIN ENERJİSİ ARTIK TAMAMEN GÜNEŞTEN”

Geçtiğimiz yıl Ankara Fabrikası’nın çatısına kurulan güneş paneli sisteminin ardından şimdi de Sivas’taki santral ile enerji dönüşümünü tamamladıklarını belirten Matthieu Séjourné, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’daki üretim tesisimizin elektrik ihtiyacını artık tamamen yenilenebilir enerjiyle karşılıyoruz. Bu, sadece bir enerji yatırımı değil, aynı zamanda doğaya ve geleceğe karşı olan sorumluluğumuzun bir yansıması.”

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SANAYİDE DÖNÜŞÜMÜN YENİ ADRESİ

TürkTraktör’ün hayata geçirdiği bu proje, sanayi kuruluşlarının yenilenebilir enerjiye geçişinde önemli bir örnek olarak öne çıkıyor. Sivas’ta kurulan bu büyük ölçekli GES yatırımı, çevre dostu üretim anlayışının sanayide yaygınlaşmasına katkı sunarken, TürkTraktör’ün yeşil dönüşüm sürecindeki kararlılığını da net biçimde ortaya koyuyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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