Elektrik Piyasasında İşlem Hacmi Yüzde 65 Arttı

Spot elektrik piyasasında yarın için geçerli olacak megavatsaat başına elektrik fiyatları belli oldu. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, gün öncesi piyasada elektriğin en yüksek fiyatı saat 21.00’de 3.399 lira 1 kuruş, en düşük fiyatı ise saat 13.00’te 1.043 lira olarak belirlendi.

Elektrik Piyasasında İşlem Hacmi Yüzde 65 Arttı
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Spot piyasada işlem hacmi bugün önemli ölçüde yükseldi. Dünkü verilere kıyasla yüzde 65 oranında artış gösteren işlem hacmi 1 milyar 508 milyon 757 bin 415 liraya ulaştı. Bu artış, piyasadaki enerji talebindeki hareketliliğin sürdüğünü ortaya koydu.

ORTALAMA FİYATLARDA GENİŞ BİR BANT VAR

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.384 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.365 lira 8 kuruş olarak hesaplandı. Spot piyasada ise fiyatlar bugün 0 lira ile 3.399 lira arasında değişiklik gösterdi.

Elektrik piyasasında gün içi değişkenlik, arz-talep dengesi ve tüketim yoğunluğu gibi faktörlere bağlı olarak şekillenmeye devam ediyor.

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Kaynak: AA

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