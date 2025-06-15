Mevduat Faizlerinde Güncel Tablo: 3 Milyon TL’nin 32 Günlük Getirisi Ne Kadar?
Merkez Bankası'nın 19 Haziran'da açıklayacağı faiz kararı öncesi bankacılık sektöründe mevduat faizleri yeniden gündemde. Sıkı para politikalarının etkisiyle yükselen faiz oranları, özellikle yüksek tutarda birikimi olan vatandaşları TL mevduata yönlendirmeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kurban Bayramı’nın ardından bazı bankaların faiz oranlarında kademeli indirimlere gitmeye başladığı gözlemlendi. Piyasada hâlen en yüksek mevduat faizi %53 seviyesinde seyretse de bazı kurumlar faiz oranlarını 1 puan civarında aşağı çekti.
İşte 15 Haziran 2025 itibarıyla, 3 milyon TL tutarında 32 günlük vadeli mevduatın banka banka net kazancı:
EN YÜKSEK GETİRİ SUNAN BANKALAR
Türkiye Finans:
Kar Oranı: %53
Vade Sonu Tutar: 3.118.488 TL
Net Kazanç: 118.488 TL
FİBABANKA:
Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 3.116.252 TL
Net Kazanç: 116.252 TL
TEB:
Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 3.116.252 TL
Net Kazanç: 116.252 TL
ING:
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 3.114.016 TL
Net Kazanç: 114.016 TL
YÜKSEK FAİZ SUNAN DİĞER BANKALAR
QNB Finansbank:
Faiz Oranı: %50,25
Vade Sonu Tutar: 3.112.340 TL
Net Kazanç: 112.340 TL
DenizBank:
Faiz Oranı: %49,5
Vade Sonu Tutar: 3.110.663 TL
Net Kazanç: 110.663 TL
Yapı Kredi:
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 3.109.545 TL
Net Kazanç: 109.545 TL
Akbank:
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 3.109.545 TL
Net Kazanç: 109.545 TL
ORTALAMANIN ALTINDA KALAN BANKALAR
Garanti BBVA:
Faiz Oranı: %47,5
Vade Sonu Tutar: 3.106.192 TL
Net Kazanç: 106.192 TL
Halkbank:
Faiz Oranı: %42
Vade Sonu Tutar: 3.093.896 TL
Net Kazanç: 93.896 TL
Ziraat Bankası:
Faiz Oranı: %35
Vade Sonu Tutar: 3.078.247 TL
Net Kazanç: 78.247 TL
GÖZLER 19 HAZİRAN'DA
TCMB’nin haziran ayı faiz kararı, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Faiz oranlarında yeni bir artış olup olmayacağı henüz belirsizliğini korurken, bankaların mevcut mevduat faiz oranlarını bu karar öncesinde sabit tuttuğu görülüyor.