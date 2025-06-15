Mevduat Faizlerinde Güncel Tablo: 3 Milyon TL’nin 32 Günlük Getirisi Ne Kadar?

GÖZLER 19 HAZİRAN'DA

TCMB’nin haziran ayı faiz kararı, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Faiz oranlarında yeni bir artış olup olmayacağı henüz belirsizliğini korurken, bankaların mevcut mevduat faiz oranlarını bu karar öncesinde sabit tuttuğu görülüyor.