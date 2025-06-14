Akaryakıtta Fiyat Artışları Tam Gaz! Motorine Zam Geldi

Son dönemde akaryakıt fiyatlarında ciddi dalgalanma görülürken, benzinin ardından motorine de zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 49 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıtta Fiyat Artışları Tam Gaz! Motorine Zam Geldi
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Uzun zamandır döviz kurunda yaşanan yükseliş ve brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla akaryakıt fiyatlarında da tabela sık sık değişiyor. Benzin, motorin ve otogaz fiyatlarına son dönemde gelen art arda zamların ardından geçtiğimiz gün iki kez zam gelen benzin sonrası motorinin litre fiyatında da artış yaşandı.

Yapılan son zamla beraber bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira 49 kuruş artış meydana geldi.

Akaryakıtta Fiyat Artışları Tam Gaz! Motorine Zam Geldi - Resim : 1

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin: 48,39 TL
Motorin: 47,76 TL
LPG: 25,09 TL

Ankara

Benzin: 49,08 TL
Motorin: 48,64 TL
LPG: 24,99 TL

İzmir

Benzin: 49,41 TL
Motorin: 48,97 TL
LPG: 24,94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bununla beraber ÖTV, KDV ve EPDK payı da eklenerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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