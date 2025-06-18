Akaryakıta Dev Zam! Benzin ve Motorine 'Orta Doğu' Dopingi: Tarih Belli Oldu, İşte Yeni Fiyatlar...

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Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geliyor. Benzinin litre fiyatı 1 lira 56 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 87 kuruş artacak. Bu zamla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaşacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 50 TL, Ankara'da 50,67 TL, İzmir'de ise 51,01 TL olacak. Motorinde ise litre fiyatı İstanbul'da 51,37 TL, Ankara'da 52,22 TL, İzmir'de 52,57 TL seviyelerine yükselecek.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM FİYATLARI TETİKLEDİ

Orta Doğu'da artan gerilim, petrol fiyatlarında sert yükselişlere yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları ve Hürmüz Boğazı'nın kapanabileceği endişeleri, piyasalarda tansiyonu artırdı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, dün akşam 77 doları görerek son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen ay 60 doların altına gerileyen petrol fiyatları, ticaret savaşındaki yumuşama ve bölgedeki çatışmaların etkisiyle hızla tırmandı.

ZAMLAR PEŞ PEŞE

Petrol fiyatlarındaki bu artış, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru olarak yansıdı. Son dönemde üst üste gelen zamlar, sürücülerin bütçesini zorlamaya devam ediyor. Sektör temsilcileri, küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürebileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi