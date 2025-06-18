Piyasaların Beklediği Haber Geldi! Fed Faiz Kararını Açıkladı

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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), uzun vadede maksimum istihdamı ve yüzde 2 oranında enflasyonu sağlamayı hedeflediği belirtilen açıklamada, "Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik azaldı ancak yüksek kalmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

FAİZ İNDİRİMLERİNE OCAK AYINDA ARA VERMİŞTİ

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti. Fed, mart ve mayıs aylarındaki toplantısında da politika faizinde değişikliğe gitmemişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak mayısta yıllık bazda yüzde 2,4 olarak kaydedilmişti.

Kaynak: AA