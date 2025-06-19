Fed Faizi Sabit Tuttu, Altın Yön Değiştirdi: İşte Güncel Altın Fiyatları

İsrail-İran savaşının etkisiyle yükselen altın, Fed'in faizi sabit bırakması ve Powell'ın temkinli açıklamaları sonrası kazançlarını geri verdi. Yatırımcılar jeopolitik riskler ile faiz belirsizliği arasında sıkışmış durumda. İşte 19 Haziran 2025 güncel altın fiyatları...

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Fed Faizi Sabit Tuttu, Altın Yön Değiştirdi: İşte Güncel Altın Fiyatları
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İran ile İsrail arasındaki çatışmalar sürerken, gözler bir yandan da ABD Merkez Bankası (Fed) kararına çevrilmişti. Fed'in politika faizini beklentiler doğrultusunda %4,25–%4,50 aralığında sabit tutması ve Başkan Jerome Powell'ın temkinli açıklamaları, altın piyasalarında yön arayışına neden oldu. Jeopolitik gerilimlerle yükselişe geçen ons altın, Fed kararı sonrası kazançlarını geri verdi.

Çarşamba gecesi 3.388 doları gören ons altın, Perşembe sabah saatlerinde 3.372 dolara kadar geriledi. İç piyasada ise gram altın 4.287 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Fed Faizi Sabit Tuttu, Altın Yön Değiştirdi: İşte Güncel Altın Fiyatları - Resim : 1

Analistler, Ortadoğu'daki gerilimin geçici olabileceği beklentisinin yatırımcıları daha temkinli pozisyon almaya yönlendirdiğini belirtiyor.

Altın, savaş ve belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıkmasına rağmen, bu kez hem jeopolitik tansiyon hem de ABD'nin para politikası dengesi arasında sıkışmış durumda. Yatırımcılar şimdilik bekle-gör stratejisini tercih ederken, altın fiyatlarında yön arayışı devam ediyor.

GÜNCEL FİYATLAR

19 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle...

Gram altın satış fiyatı: 4.288,8600 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 7.011,6600TL

Yarım altın satış fiyatı: 14.023,42 TL

Tam altın satış fiyatı: 28.303,00 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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