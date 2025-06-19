Fahrettin Altun Duyurdu: Deprem Bölgesinde 250 Bininci Konut Teslim Edilecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, deprem bölgesinde başlatılan konut seferberliği kapsamında 250 bininci konutun anahtarının bugün Kahramanmaraş'ta teslim edileceğini açıkladı. Altun, "Devlet ve millet el ele, verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz" dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan afet konut seferberliğinde önemli bir eşiğin aşıldığını duyurdu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 250 bininci konutun anahtarlarının bugün Kahramanmaraş'ta hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

'SÖZLERİ YERİNE GETİRİYORUZ'

Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin yaralarını hızla saran büyük afet konut seferberliğinde, 250 bininci konutun anahtarları bugün Kahramanmaraş'ta hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediliyor. 206 bin 97 konut, 4 bin 838 iş yeri, 39 bin 701 köy evi… Toplam 250 bin 636 yeni yuva ve iş yeri."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini vurgulayan Altun, "Asrın felaketi sonrasında, devlet ve millet el ele, deprem bölgesinde hayatı yeniden inşa ediyor; aziz milletimize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz" dedi.

Fahrettin Altun Duyurdu: Deprem Bölgesinde 250 Bininci Konut Teslim Edilecek - Resim : 1

'CAN AZERBAYCAN DESTEĞİYLE'

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Bugün deprem bölgemizde, aralarında Can Azerbaycan'ın desteğiyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallemizdeki konutların da yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Böylece teslim ettiğimiz toplam konut sayısını 250 bine yükseltiyoruz."

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Etiketler
6 Şubat depremleri Konut
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