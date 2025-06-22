Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan İstanbul Havalimanı'na Bini Aşkın Projede Yer Alan 63 Yıllık Elektrik Devi Konkordato İlan Etti

1962 yılından bu yana faaliyet gösteren, 100'den fazla ülkeye ihracat yapan ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Çanakkale Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Akkuyu Nükleer Santrali gibi 1000’i aşkın önemli projede yer alan elektrik sektörünün öncü şirketlerinden Amper Elektrik konkordato ilan etti. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan İstanbul Havalimanı'na Bini Aşkın Projede Yer Alan 63 Yıllık Elektrik Devi Konkordato İlan Etti
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MURAT BEYAZ

Elektrik sektörünün köklü firmalarından biri olan Amper Elektrik, konkordato talebinde bulundu. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin başvurusunu değerlendirerek 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Kararla birlikte şirkete konkordato komiser heyeti atanırken, alacaklılara 7 gün içinde itiraz hakkı tanındı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan İstanbul Havalimanı'na Bini Aşkın Projede Yer Alan 63 Yıllık Elektrik Devi Konkordato İlan Etti - Resim : 1

3 ŞİRKET İÇİN MÜHLET KARARI

Mahkeme, Amper Elektrik İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile birlikte Forend Elektrik Malzemeleri ve Dış Ticaret A.Ş. ve Protart Elektrik ve Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret A.Ş. hakkında da geçici mühlet kararı verdi.

Geçici mühlet süresince şirketlerin mali yapısını yeniden düzenlemesi ve borçlarını yapılandırması bekleniyor. Mali Müşavir Halil İbrahim Alpaslan, Bağımsız Denetçi Kenan Buğa ve hukukçu Dr. Mehmet Fethi Şua konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan İstanbul Havalimanı'na Bini Aşkın Projede Yer Alan 63 Yıllık Elektrik Devi Konkordato İlan Etti - Resim : 2

DÜNYA ÇAPINDA 100’DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPTI

1962 yılında kurulan ve 63 yıldır faaliyet gösteren Amper Elektrik, hem yurtiçinde hem yurtdışında önemli projelere imza attı. Şirket, bugüne kadar 1000’i aşkın projede yer aldı ve 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Sektörün öncü kuruluşları arasında gösterilen firma, Türkiye’nin en büyük kamu ve özel projelerinde tedarikçi olarak görev aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan İstanbul Havalimanı'na Bini Aşkın Projede Yer Alan 63 Yıllık Elektrik Devi Konkordato İlan Etti - Resim : 3

ÖNE ÇIKAN ÖENMLİ PROJELERİN TEDARİKÇİSİYDİ

Amper Elektrik’in yer aldığı projeler arasında; Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Galataport, İstanbul Havalimanı, Akkuyu Nükleer Santrali, Çanakkale Köprüsü, Elazığ, Adana, Bursa, Bilkent, Bayraklı ve İkitelli şehir hastaneleri, Medeniyet ve İbn Haldun üniversiteleri, Atatürk Kültür Merkezi, TANAP, BOTAŞ, TPAO, Aksa Enerji, Derne Temiz Enerji, Saros RES, West Qurna ve Al Khaırat enerji santralleri, Boufarık Power Plant, Al Dabb’ıya Surface ve Kpone Termal Enerji santralleri, Roketsan Lalahan, MİT Kale Şantiyesi, çeşitli savunma sanayi tesisleri, NATO altyapı projeleri, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı, Kazakistan Almatı ve Türkmenistan Limanı gibi uluslararası havalimanları, TOKİ projeleri, Emlak Konut yapıları, Turkcell Veri Merkezi, Socar Tower, Marmara Entegre Kimya, Kastamonu Entegre, İskenderun Demir Çelik, Oyak Renault Otomotiv, Türkiye Şeker Fabrikaları, ÇAYKUR, Selçuk Ecza, Unilever Türkiye, Sappire AVM, Hayrat Çay Fabrikası ve Kredi Yurtlar Kurumu gibi dikkat çeken yatırımlar bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan İstanbul Havalimanı'na Bini Aşkın Projede Yer Alan 63 Yıllık Elektrik Devi Konkordato İlan Etti - Resim : 4

7 GÜNLÜK MÜHLET TANINDI

Geçici mühlet süresi boyunca mahkeme, alacaklıların konkordato mühletine ilişkin itirazlarını delilleriyle birlikte sunmaları için 7 günlük kesin süre tanıdı. Süreç, mahkeme ve komiser heyeti gözetiminde sürdürülecek.

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