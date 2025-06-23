Gazze'de Can Kaybı Artıyor: 55 Bin 998 Kişi Öldü!

Gazze'de insani kriz büyüyor. İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 55 bin 998’e, yaralı sayısı ise 131 bin 599’a ulaştı.

Gazze'de Can Kaybı Artıyor: 55 Bin 998 Kişi Öldü!
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları şiddetini artırarak sürüyor. Bölgede insani kriz derinleşirken, temel ihtiyaçlara erişim her geçen gün daha da zorlaşıyor. Uluslararası kamuoyu ise ateşkes çağrılarını yineliyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü yoğun saldırılar felakete dönüşürken, hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bin 998'e, yaralıların sayısı ise 131 bin 599'a ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, sadece son 24 saatte 39 kişi yaşamını yitirdi, 317 kişi ise yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Gazze'de Can Kaybı Artıyor: 55 Bin 998 Kişi Öldü! - Resim : 1

Bakanlık, saldırılar nedeniyle çok sayıda kişinin halen enkaz altında ve açık alanlarda mahsur kaldığını, ambulansların ve sivil savunma ekiplerinin ise güvenlik gerekçesiyle bölgelere ulaşmakta büyük zorluk yaşadığını duyurdu. Ayrıca, insani yardım dağıtımı sırasında İsrail güçlerinin müdahaleleri sonucu 17 kişinin daha hayatını kaybettiği, 136 kişinin yaralandığı bildirildi. Yardım faaliyetleri sırasında bugüne kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 467'ye, yaralananların sayısı ise 3 bin 602'ye çıktı.

Gazze'de Son 24 Saatte 69 Kişi Hayatını KaybettiGazze'de Son 24 Saatte 69 Kişi Hayatını KaybettiDünya

Kaynak: İHA

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