Türkler Kapıda Sıra Oluyordu: Tatil Cennetinde Korkutan Yangın

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Vize kolaylığı ve kısa deniz yolculukları sayesinde Türk ziyaretçilerin gözdesi haline gelen Yunan adaları alevlerle mücadele ediyor.

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Sakız Adası, hafta sonuna orman yangını kabusuyla uyandı. Cumartesi günü başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede kontrolsüz şekilde yayılan alevler, çok sayıda yerleşim yerini tehdit etti. Güvenlik önlemleri kapsamında birçok köy tahliye edilirken, adanın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Yangına 190'dan fazla itfaiyeci ve 6 hava aracıyla müdahale edilirken, adanın kuzeydoğusu yoğun dumanla kaplandı. Bölge halkı, evlerini terk etmek zorunda kalırken, yetkililer yangının kontrol altına alınabilmesi için rüzgarın dinmesini bekliyor.

Kaynak: İHA