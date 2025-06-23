TIME Dergisinin 'Hamaney' Kapağı Dehşete Düşürdü! Suikast mı Düzenlenecek?

ABD'nin TIME dergisi, 19 Haziran'da İran dini lideri Hamaney'e kapağında yer verdi. Kapakta Hamaney’in bir kısmı yırtılmış fotoğrafı "Yeni Orta Doğu" başlığıyla yer alırken, bu durum akıllara önceki devrik liderlerin kapaklarını getirdi.

TIME Dergisinin 'Hamaney' Kapağı Dehşete Düşürdü! Suikast mı Düzenlenecek?
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İsrail-İran savaşı 11. gününde devam ederken, ABD'nin de savaşa fiilen dahil olması Orta Doğu'da gerilimi daha da tırmandırdı. İki ülke arasından saldırılar sürerken, ABD'nün ünlü TIME dergisinin kapağı tüm dünyada gündem oldu.

Dergi, 19 Haziran'da İran dini lideri Ali Hamaney kapağıyla yayınlandı. Kapakta Hamaney’in fotoğrafının bir kısmına yırtılmış olarak yer verilirken, "The New Middle East" (Yeni Orta Doğu) başlığı atıldı. Kapak, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TIME Dergisinin 'Hamaney' Kapağı Dehşete Düşürdü! Suikast mı Düzenlenecek? - Resim : 1

SADDAM VE KADDAFİ'YE DE AYNISI YAPILMIŞTI

Pek çok kullanıcı, derginin geçmiş yıllarda da devrik liderler için benzer kapaklar yayınladığını hatırlattı. 10 Mart 2003 tarihli dergide Saddam Hüseyin'in fotoğrafının kullanılıp "Saddam'dan Sonra Hayat" başlığı atıldığı hatırlatıldı.

Diğer yandan 5 Eylül 2011 tarihli TIME dergisinde de, dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi, yüzünün yarısı silinmiş şekilde kapakta yer almış ve "Kaddafi'den Sonra Dünya" başlığı atılmıştı. Bundan kısa süre sonra da Kaddafi öldürülmüştü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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