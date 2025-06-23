Japonya Başbakanı Ishiba, NATO Zirvesi'ne Katılmayacak
Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba’nın, NATO Zirvesi'ne katılmayacağı açıkladı.
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Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba’nın, 24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılmayacağı duyuruldu.
Ishiba’nın bu kararı, özellikle ABD’nin İran’a yönelik askeri hamleleri ve Orta Doğu’daki artan güvenlik gerilimi nedeniyle aldığı ifade edildi.
Zirveye katılmama yönündeki bu adım, Japonya’nın mevcut uluslararası gelişmeleri yakından izlediğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: DHA