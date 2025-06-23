Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Yeni 'İran' Mesajı, 'Saldırının Hiçbir Gerekçesi Yok'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in İran’ı 13 Haziran’da vurmasının ardından karşılıklı saldırılar sürerken, son olarak ABD de savaşa dahil olarak İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu. ABD’nin bu saldırısına tepkiler sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.

Putin açıklamasında, “İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan sebepsiz bir saldırganlık" ifadelerini kullandı.

Erakçi de Rusya’nın "tarihin doğru tarafında" bulunduğunu belirterek, "İsrail ve ABD’nin İran'a yönelik eylemleri, gayrimeşrudur ve İran’ın kendisini koruma hakkı vardır. Rus meslektaşlarımıza bu eylemleri kınadıkları için minnettarız." dedi.

İran’ın Rusya ile Buşehr Nükleer Santrali’ni inşa ettiğini hatırlatan Erakçi, "Rusya, iyi anlaşmalara varmamız konusunda olumlu rol oynadı. İsrail’in, sonra da ABD’nin tesislerimize saldırı düzenlemesinden dolayı gerginlik seviyesi her gün artıyor." diye konuştu.

ABD'nin İran'ı vurması Orta Doğu'daki gerilimi görülmemiş bir şekilde artırırken, Rusya'nın yanıtı merak ediliyordu.

Kremlin cephesinden yapılan açıklamalarda, İran'a çeşitli şekillerde yardım etmeye hazır oldukları belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi