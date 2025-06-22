ABD'den İran'a 'Gece Yarısı Çekici': Pentagon'dan İran'a Saldırıyla İlgili Flaş Açıklamalar

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ABD’nin İran’daki nükleer tesisleri vurmasının ardından ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Pentagon’da açıklamalarda bulundu.

Hegseth, açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump'tan 'başkomutan' olarak söz ederken, emrin de ABD liderinden geldiğini bildirdi. ABD Savunma Bakanı, İran'ın nükleer altyapısının yok olduğunu iddia etti.

'ABD'NİN CAYDIRICILIĞI GERİ DÖNDÜ'

Açıklamada, "Trump barış istiyor, İran bu yolu seçmeli" denildi. Hegseth, "Başkomutan Trump'tan emir aldık. Operasyon İran halkına değildi, Amerika'nın caydırıcılığı geri döndü. İran'ın nükleer programı yok oldu. ABD Başkanı Trump'ın söylediği gibi ABD savaş istemiyor. İran, nükleer faaliyetlerine son vermeli, masaya dönmeli. ABD barışı korumak için kararlılıkla hareket etmeye devam ediyor" dedi.

Hegseth, konuya ilişkin açıklamalarında, operasyonun İran halkına ve askerlerine yönelik olmadığını, yalnızca nükleer hedeflerin vurulduğunu savundu.

ABD Savunma Bakanı planlamaların haftalar sürdüğünü aktarırken, uçakların 18 saatte bölgeye gittiğini belirtti. Açıklamada, İran'a yönelik saldırının adının ise 'Gece Yarısı Çekici' olduğu kaydedildi.

'İRAN TEHDİDİ DEVAM EDERSE HEDEF ALMAYA DEVAM EDERİZ'

İran saldırısına 125’ten fazla savaş uçağının katıldığı belirtildi. Pentagon açıklamasında, amacın rejim değişikliği olmadığı belirtilirken, İran ‘tehdidi’nin sürdüğü sürece hedef almaya devam edeceklerinin de mesajı verildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail’in İran’a saldırmasının ardından iki ülke arasında karşılıklı saldırılar sürerken, ABD’nin ne yapacağı merak konusuydu.

ABD, bugün savaşa resmen dahil olurken, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlemişti. Saldırının savaşı ileriki noktaya taşıyacağı görüşü dünyada hakim olurken, İran, ABD'ye 'uluslararası anlaşmalara ihanet etme' suçlamasında bulundu.





Kaynak: Haber Merkezi