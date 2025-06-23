Yunanistan’da Alarm! Acil Tahliyeler Başladı
Yunanistan'ın Sakız Adası'nda cumartesi günü başlayan orman yangınının şiddetinin artması çok sayıda köy güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Yangına müdahalenin ise sürdüğü bildirildi.
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Yunanistan’a bağlı Sakız (Chios) Adası’nda günlerdir süren orman yangınına müdahale sürerken, yaklaşık 200 itfaiye görevlisi ile 6 hava aracının alevlere müdahale etmeyi devam ettirdi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın sonrasında güvenlik amacıyla çok sayıda köy tahliye edildi.
TAHLİYELER BAŞLADI
Yangın nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığı, hem ada sakinlerini hem de tatil için adada bulunan turistlerin zor durumda kaldığı ifade edildi. Yetkililer, bölgede acil tahliye ve söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
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