TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti'yi Ziyaret Edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaret edecek. 2 Haziran'da Meclis'te gerçekleşecek görüşmede sürece dair devam eden tartışmalar ve Meclis'in sorumlulukları ele alınacak.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti'yi Ziyaret Edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik 'silah bırakma' ve 'kendini feshetme' çağrısının ardından örgüt kongresini topladı. Örgütün silah bırakma ve fesih kararını açıklamasıyla 'terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir döneme girildi.

PKK'nın kararı sonrası İmralı'da terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşen DEM Parti heyeti, üçüncü siyasi parti turuna başlamıştı. Bu tur kapsamında DEM Parti heyeti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, CHP, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, MHP’yi ve AKP’yi ziyaret etti.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN DEM'E ZİYARET

DEM Parti'nin siyasi parti ziyaretlerini tamamlamasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un DEM Parti Eş Başkanları'nı ziyaret edeceği açıklandı. 2 Haziran'da Meclis'te gerçekleşecek görüşmede, Kurtulmuş’u Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Meclis Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli karşılayacak.

Görüşmede sürece dair devam eden tartışmalarla ilgili Meclis’e düşen görev, sorumluluklar ve komisyonun gündeme gelmesi bekleniyor.

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Kaynak: ANKA

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Numan Kurtulmuş DEM Parti
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