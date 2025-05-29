MHP'li Vekil AKP'li Başkanı Topa Tuttu: 'Adnan Oktar'ın Kedicikleri Gibi...'

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’i kentsel dönüşümden medya harcamalarına kadar birçok konuda sert sözlerle eleştirdi. Şanlıtürk, "Sosyal medyada Adnan Oktar’ın kedicikleri gibi ‘Çok iyi yaptık, çok güzel’ videoları paylaşılıyor. Kamunun parasıyla gazetelere ısmarlama haber yaptırmayı bırakın" ifadelerini kullandı.

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MHP'li Vekil AKP'li Başkanı Topa Tuttu: 'Adnan Oktar'ın Kedicikleri Gibi...'

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kentsel dönüşüm projelerinden kamu kaynaklarının kullanımına, medya harcamalarından enerji yatırımlarına kadar birçok konuda Güler’i hedef alan Şanlıtürk, “Ordu, Cumhur İttifakı’nın belediyesi olabilir ama tüm sorumluluk ondadır. Ben bölgenin milletvekili olarak tepki göstermekte geç bile kaldım. Hangi partinin olursan ol, kimse kanunların üzerinde değil” dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM DİYE YUTTURUYOR'

TV52 isimli yerel bir kanalda konuşan Şanlıtürk, belediyenin kentsel dönüşüm adı altında boş arazilere konut projeleri geliştirdiğini söyledi. Şanlıtürk, “Ordu Büyükşehir Belediyesi, boş arazilere konut dikmeyi kentsel dönüşüm diye yutturuyor. Genel müdür sorumlu mudur? Tabii ki sorumludur. Bunu hiç sağa sola sapmadan açıkça söylüyoruz. Ordu, Cumhur İttifakı’nın belediyesidir, kabul, ama tüm sorumluluk onundur” dedi.

'ADNAN OKTAR'IN KEDİCİKLERİ GİBİ...'

Belediyenin iletişim birimlerine 12-13 milyon TL harcayarak algı oluşturduğunu savunan Şanlıtürk, “STK başkanlarını belediye kasasından maaşlandırıp sus payı vermek kolay. Sosyal medyada Adnan Oktar’ın kedicikleri gibi ‘Çok iyi yaptık, çok güzel’ videoları paylaşılıyor. Kamunun parasıyla gazetelere ısmarlama haber yaptırmayı bırakın” ifadelerini kullandı.

'ENERJİ ÜRETİYORMUŞ, HAYDİ GÖSTER BAKALIM'

Belediyenin enerji üretimi iddialarına da değinen Şanlıtürk, “Neymiş efendim, enerji üretiyormuş. Haydi, göster bana, nerede nasıl enerji üretiyorsun? Gel, derelerinden bir numune alalım, bakalım” ifadelerini kullandı.

'GARİBANA GÜCÜNÜ GÖSTERMEK KOLAY'

Ayrıca, belediyenin küçük esnafa karşı tutumunu eleştiren Şanlıtürk, “Derenin yanında köfte satan garibana kaymakam, zabıta gönderip devletin gücünü göstermek kolay. Gel, büyükşehir belediyelerine o gücü göster” diye konuştu.

Kaynak: TV52

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