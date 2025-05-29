İstanbul'da Kan Donduran Olay! Boşanma Aşamasındaki Eşini Vurup İntihar Etti

Kadına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Dehşet veren son haber İstanbul'dan geldi. Muhsin Alkan isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu Yeter Alkan'ı silahla vurdu. Cani erkek daha sonra sokağa çıkarak intihar etti.

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İstanbul'da Kan Donduran Olay! Boşanma Aşamasındaki Eşini Vurup İntihar Etti

Dehşet veren olay, İstanbul Bağcılar'da İnönü Mahallesi 406. Sokak'ta meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen Muhsin Alkan (34), eşi Yeter Alkan'ı (33) birlikte yaşadıkları evde silahla yaraladı. Cani erkek daha sonra sokağa çıkarak, aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı anlaşılan Yeter Alkan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muhsin Alkan'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Muhsin Alkan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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