Boğulmak Üzereydi, Okul Müdürü İmdadına Yetişti
Tunceli'de boğulmak üzere olan 5 yaşındaki öğrenciyi okul müdürünün Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, nefes borusuna yiyecek kaçak 5 yaşındaki Ayşe Hüma, okul müdürünün Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar okulun güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
28 Mayıs'ta Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyündeki Sarıbalta İlkokulu'ndan meydana gelem olayda, temizlik görevlisi kadın, sınıfında nefessiz kaldığını fark ettiği Ayşe Hüma'yı okul müdürü Oğuzhan Celayir'in yanına getirdi. Celayir, Ayşe Hüma'yı Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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