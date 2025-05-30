Saraçhane'de 'İmamoğlu' Protestolarında Tutuklanan Gençlere Tahliye
İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar nedeniyle tutuklanan 14 genç, Silivri’deki duruşmada tahliye edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve 19 Mart operasyonu sonrası düzenlenen protesto eylemleri nedeniyle tutuklanan 16 genç, Silivri’de hakim karşısına çıktı. İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Marmara Cezaevi 2 no’lu duruşma salonunda görülen davada, 68 gündür tutuklu bulunan 14 genç hakkında tahliye kararı verildi.
Mahkeme, yargılama sonucunda 14 gencin serbest bırakılmasına hükmetti. Diğer 2 gencin durumuyla ilgili ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Olayla ilgili soruşturma ve yargılama süreci devam ediyor.
Kaynak: ANKA
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